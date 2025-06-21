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Osimhen transferinin detayları ortaya çıktı! Fenerbahçe de bu işin içinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın kazanılan şampiyonluğunda büyük rol oynayan Victor Osimhen'in geleceği hala belli olmuş değil... Kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı golcünün transferi için uğraş veren Galatasaray, Osimhen cephesinden gelecek haberi bekliyor. İşte detaylar...

Osimhen transferinin detayları ortaya çıktı! Fenerbahçe de bu işin içinde...
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bütün camianın büyük bir heyecanla beklediği Victor Osimhen transferi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınında çıkan habere göre Osimhen transferinin detayları belli oldu.

TRANSFERDE FENERBAHÇE DETAYI

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Galatasaray'ın bu transferde en büyük rakiplerinden biri Juventus olarak görülüyor. Juventus'un golcü oyuncusu Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe'ye gerçekleşmemesi, İtalyan devinin elini kolunu bağlamış durumda. Vlahovic'in başka bir takıma transfer olması durumunda Osimhen için resmi adımları atacak Juventus'un çalışmalara son sürat devam ettiği öğrenildi.

KARAR VERECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

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Gelen bu haberlerin ardından Osimhen'in temmuz ayının ortasına kadar hiçbir takıma imza atmayacağı ve detaylı düşüneceği öğrenildi.

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