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Osman Sonant ve Hazal Subaşı'ın Sıcak Kafa'daki öpüşme sahneleri gündem oldu! "Kaliteli yapım, etkili oyunculuk"

08.12.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerde ise Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım, Tilbe Saran, Hakan Gerçek, Yetkin Dikinciler ve Haluk Bilginer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sıcak Kafa dizisi her sahnesiyle beğeni topladı. Dizide Osman Sonant ve Hazal Subaşı'ın öpüşme sahneleri de gündem oldu.

Osman Sonant ve Hazal Subaşı'ın Sıcak Kafa'daki öpüşme sahneleri gündem oldu! "Kaliteli yapım, etkili oyunculuk"

Netflix‘in yerli yapımı Sıcak Kafa, 2 Aralık gösterime girdi. Dizinin yönetmen koltuğunda Fi dizisinden hatırladığımız ve başarılı bir yönetmen olan Mert Baykal var. Başrollerde ise Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım, Tilbe Saran, Hakan Gerçek, Yetkin Dikinciler ve Haluk Bilginer'in yer aldığı dizi Afşin Kum‘un aynı isimli kitabından uyarlandı.

Hikayede dünya ortaya nasıl çıktığı belli olmayan semantik bir virüsün etkisiyle başka bir yöne doğru evrilmiş durumda. İnsanlar da bu salgından etkilenmemek ve virüsten korunabilmek için ses geçirmeyen kulaklıklarla hayatlarını devam ettiriyorlar. Çünkü ARDS denen bu virüs insana direkt dinleme yoluyla bulaşıyor. Halk adıyla "abuklamak".

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Bu virüsle ve gelen yasaklarla mücadele eden bir grup insanın hayatını anlatan dizide Osman Sonant ve Hazal Subaşı'ın etkileyici sahneleri bulunuyor. İkilinin öpüşme sahneleri sosyal medyada dikkat çekti.

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Genellik Türk yapımlarında yapmacık bulunan bu ateşli sahneler Sıcak Kafa da etkili bulundu. İkilinin öpüşme sahneleriyle ilgili "Avrupa yapımları hissi verdi", "Kaliteli yapım, etkili oyunculuk", "Abartmadan da oluyormuş" yorumları yapıldı.

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Hazal Subaşı Osman Sonant

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