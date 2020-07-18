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Osmaneli’nde Din Görevlileri Toplantısına düzenlendi

BİLECİK HABERLERİ  | 18.07.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Din Görevlileri Toplantısına düzenlendi.Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında Fatih Cami’nde düzenlenen toplantıya, Osmaneli İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş ve din görevlileri katıldı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Din Görevlileri Toplantısına düzenlendi.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında Fatih Cami’nde düzenlenen toplantıya, Osmaneli İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş ve din görevlileri katıldı. Toplantıda din görevlilerine seslenen Müftü Ali Erhun “Biz kendi aramızda kardeşliği tesis etmeliyiz. Devletimizin her köşesinde bizler varız. Vatandaşın her anında, düğününde, cenazesinde ve her merasiminde bizler varız. Bizim aramıza kin ve hasetlik girdikten sonra vatandaşa nasıl hizmet edeceğiz. Sohbet edin, muhabbet edin, birbirinizi sevin ve birbirinize ikram edin. Dua kardeşi seçin aranızdan ve geceleri teveccüh namazına kalktığınızda o kardeşiniz için dua edin" dedi.

"Kur’an, sünnetsiz tefsirsiz anlaşılmaz"
Bir oyun tezgahlandığını anlatan Erhun, "Bin yıldır Anadolu’da tertemiz yaşanan ehlisünnet inancı, uydurma, tarihsel ve bidat gibi kavramlarla kirletilmeye çalıştılar Kur’an, sünnetsiz tefsirsiz anlaşılmaz. Kur’an sadece meal okunarak da anlaşılmaz. Kur’an-ı anlamak istiyorsak muteber bir tefsir ile beraber okumalıyız” dedi.

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