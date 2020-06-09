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Osmaneli’nde kan bağışı çalışması

BİLECİK HABERLERİ  | 09.06.2020 10:10 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan stoklarının azalması sebebi ile başlatılan kan bağışı çalışması başlatıldı.Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve yönetimi Hükümet konağı önünde bulunan Eskişehir Türk Kızılay’ı tırının önünde buluşarak kan bağışı kampanyasına katkıda bulundular.

Osmaneli’nde kan bağışı çalışması

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan stoklarının azalması sebebi ile başlatılan kan bağışı çalışması başlatıldı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve yönetimi Hükümet konağı önünde bulunan Eskişehir Türk Kızılay’ı tırının önünde buluşarak kan bağışı kampanyasına katkıda bulundular. Kan bağışında bulunduktan sonra kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Münür Şahin “Herkes, her an kana ihtiyacı olabileceğini asla unutmamalıdır. Hem kendi sağlığımız hem de ihtiyacı olan insanlar için her yıl düzenli olarak kan bağışında bulunmalıyız. Kan bağışında bulunmayı toplumsal bir olay olarak görmeliyiz. Bağışladığımız bir damla kanın bir can olduğunu asla unutmamalıyız. Bugün, AK Parti Osmaneli İlçe Teşkilatı olarak bu sorumluluk içinde hareket etmek istedik dedi. Başkan Şahin dünyanın Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğini ve bu süreçte kanın öneminin daha da arttığını hatırlatarak, herkesi bağışta bulunmaya davet etti. Türkiye’nin pandemi sürecinde çok önemli bir sınavdan da geçtiğini kaydeden Şahin, "Bu mücadelede Türkiye sağlık sisteminin güçlülüğü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve aziz milletimizin güçlü desteği ile bu salgına karşı en etkili mücadeleyi yürütüyoruz. Tüm dünya bu mücadeleyi hayranlıkla izliyor. Bu şifanın daha hızlı gerçekleşmesi için hem kan hem de plazma bağışı noktasında duyarlı olmaları çok önemlidir" dedi.
Vatandaşları kan bağışına karşı duyarlı olmaya davet eden AK Parti İlçe Başkanı Güdem ise; “Kan demek hayat demektir. Yapacağınız kan bağışları bir hayatın kurtulmasına vesile olabilir. Bu sebeple vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Osmaneli’nde kan bağışı çalışması

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