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Osmaniye’de 3 bin yıllık duvar kabartmasında çiğ köfte ve marul çıktı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa ve Adıyaman yöresine ait olarak bilinen çiğ köfteye Osmaniye’nin Kadirli ilçesi rakip çıktı.

Osmaniye’de 3 bin yıllık duvar kabartmasında çiğ köfte ve marul çıktı

Ünlü tarihçi Cezmi Yurtsever, Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde bulunan son Hitit şehri olan Karatepe'de 3 bin yıllık rölyef duvar kabartmasında Hitit kralının marul yaprağı ile birlikte çiğ köfte yediğini iddia ederek, “Ne Şanlıurfa ne Adıyaman; çiğ köfte 3 bin yıldır Kadirli’ye has bir yiyecektir” dedi.

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M.Ö. 1000’li yıllarda kurulan ve yine M.Ö. 68 yılında Asurlular tarafından yıkılan Karatepe Hitit harabelerinde 3 bin yıllık rölyef duvar kabartmasında Hitit kralı Asativatas’a sunulan bir ziyafet sahnesinde Hitit kralının çiğ köfte ve marul yaprağı yediğini belirten tarihçi Cezmi Yurtsever, çiğ köftenin anavatanının Kadirli ilçesi olduğunu iddia etti. Tarihçi Yurtsever, Karatepe Aslantaş açık hava müzesinde krala yemek sahnesinin olduğu duvar kabartmasını bunun en büyük kanıtı olduğunu belirterek, “1947 yılında Alman arkeolog Bossert ve yardımcısı Halet Çambel burada kazı yaptılar. Toprak altından Hititler dönemine ait M.Ö. 750’li yıllarda yaşamış bir krallığın şehri ile ilgili çok önemli taş eserler ortaya çıktı. Onlar içerisinde bir eser var ki Hitit Kralı Asativatas sofrasında çiğ köfte yiyor. Bakın hepsi burada sofrasında çiğ köfte var, ona yardım eden uşağının elinde marul yaprağı uzatıyor. Dolayısıyla tarihte çiğ köftenin yapıldığı yer Kadirli Karatepe ve bu coğrafya, işte bu duvar resmi de bunun en büyük kanıtıdır” dedi.

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Son Hitit şehri olan Karatepe Aslantaş Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde bulunuyor. Osmaniye şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karatepe Aslantaş Hitit harabeleri, bir tarafı Hitit hiyeroglif yazısı diğer tarafı ise Finike çivi yazısı ile yazılmış çift taraflı tabletler sayesinde Hitit hiyeroglif yazısının ilk defa çözüldüğü yer olarak dünyaca ün yapmıştır.

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