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Osmaniye Ticaret Borsası

09.08.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,99 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (ekmeklik)Kg2,612,62Ayçiçeği (yağlık)Kg4,974,99

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Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
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Sabah
05:40
Öğle
12:46
İkindi
16:32
Akşam
19:42
Yatsı
21:07

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Esenler Eczanesi
Bahce
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