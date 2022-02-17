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Osmaniye Ticaret Borsası

17.02.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı 4,30 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 4,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg4,304,30Soya fasulyesi Kg7,707,70

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