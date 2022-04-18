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Osmaniye Ticaret Borsası

18.04.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 5,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MısırKg5,175,17ArpaKg2,512,51Kabuklu yer fıstığıKg12,5012,50

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Osmaniye

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