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Osmaniye Ticaret Borsası

14.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,00MısırKg5,256,02

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Sabah
05:08
Öğle
12:40
İkindi
16:31
Akşam
20:03
Yatsı
21:41
Osmaniye ECZANELER
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