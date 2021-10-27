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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

27.10.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kadirli ilçesi İlbistanlı köyü Üçkazan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, 4 arazöz ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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