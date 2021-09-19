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Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

19.09.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Akdam köyü Akyar mevkiinde bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü.

Bir helikopter ve 7 arazözün müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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