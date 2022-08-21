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Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

21.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çardak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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