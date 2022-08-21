Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çardak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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