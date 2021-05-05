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Osmaniye'de çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

05.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 10 dekar örtülük alan zarar gördü.

Yeni Farsak köyündeki örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen helikopter, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle yangına müdahale edildi.

Civar köylerde yaşayanların da destek verdiği çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 10 dekar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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yangın Osmaniye

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