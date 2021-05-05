Osmaniye'de çıkan örtü yangınında 10 dekar alan zarar gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 10 dekar örtülük alan zarar gördü.

Yeni Farsak köyündeki örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen helikopter, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle yangına müdahale edildi.

Civar köylerde yaşayanların da destek verdiği çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 10 dekar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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