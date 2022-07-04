Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Otomobiliyle Alibeyli Mahallesi'ndeki özel hastanenin önüne gelen R.A, aracından inerek burada bekleyen Ali K'ye (55) pompalı tüfekle ateş açtı.

Yaralanan Ali K, olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli R.A, çevredekilerce yakalanarak polise teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz