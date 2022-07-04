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Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

04.07.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Otomobiliyle Alibeyli Mahallesi'ndeki özel hastanenin önüne gelen R.A, aracından inerek burada bekleyen Ali K'ye (55) pompalı tüfekle ateş açtı.

Yaralanan Ali K, olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli R.A, çevredekilerce yakalanarak polise teslim edildi.

Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

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