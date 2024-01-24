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Osmaniye'de iş yerinden hırsızlık iddiasına 2 tutuklama

AA AA
24.01.2024 15:18 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'de bir iş yerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde 14 Ocak'ta bir elektronik eşya mağazasının duvarı kırılarak içerideki 40 cep telefonu, çeşitli elektronik cihaz ve telefon kılıfı çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, iş yeri ve çevresindeki 117 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek, olayı gerçekleştiren iki zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler İlkay Ş. ve Muharrem Ö. saklandıkları eve yapılan baskına gözaltına alındı.

Adreste 34 cep telefonu, 4 kol saati, 24 müzik çalar, 2 tablet ve çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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