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Osmaniye'de kadınlar topladıkları papatyaları ilaç ve kozmetik sektörü için kurutup satıyor

22.05.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de kadınlar topladıkları papatyaları ilaç ve kozmetik sektörü için kurutup satıyor

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OSMANİYE (AA) - Osmaniyeli kadınlar, dağ ve tarlalardan toplayıp kuruttukları papatyaları ilaç ve kozmetik sektörüne satarak gelir elde ediyor.

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kadınlar, sabahın erken saatlerinde papatya toplamak için dağ ve tarlaların yolunu tutuyor.

Doğadan topladıkları papatyaları temizleyen kadınlar, daha sonra evlerinin dam ve avlusuna sererek 3 gün çiçekleri kurumaya bırakıyor.

Kuruma işlemleri tamamlanan papatyalar, paketlenerek ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere kilogramı 25 liradan satılıyor.

Kadınlar papatya sayesinde hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

- "Yöremizde yılda ortalama 10 ton civarında papatya toplanıyor"

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, yörede kadınların her yıl mayıs ve haziranda kırsal bölgelerde açan papatyaları topladığını söyledi.

Belirli işlemlerin ardından papatyaların ekonomiye kazandırıldığını dile getiren İspir, "Yöremizde yılda ortalama 10 ton civarında papatya toplanıyor. Zahmetli iş ama üretime önemli katkısı oluyor." dedi.

Asile Kocaispir de her yıl doğada kendiliğinden yetişen papatyaları tek tek topladıklarını söyledi.

Ayıklama ve kurutma işleminin ardından papatyaları paketlediklerini anlatan Kocaispir, ürünün kilogramını 25 liradan satarak aile ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Papatya alımı yapan Ömer Arslantaş da yılda ortalama 3 ton kurutulmuş papatyayı İzmir'e gönderdiğini, ürünün burada ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendirildiğini kaydetti.

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