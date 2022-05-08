YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Osmaniye'de kayıp yaşlı adam ölü bulundu

08.05.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de kayıp yaşlı adam ölü bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, Savrun Çayı kıyısında ölü bulundu.

İlbistanlı köyündeki kız kardeşinin evine gitmek üzere dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Mecit Kocaman'dan (80) haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mecit Kocaman, evinin yakınından geçen Savrun Çayı kıyısında ölmüş halde bulundu.

Kocaman'ın cesedi, incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladıDevlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı
AK Parti'li Çelik, Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'nde konuştu:AK Parti'li Çelik, Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'nde konuştu:
Adana'daki trafik kazasında şehit olan asker için tören düzenlendiAdana'daki trafik kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:27
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:37
Yatsı
21:03
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.