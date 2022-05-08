Osmaniye'de kayıp yaşlı adam ölü bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, Savrun Çayı kıyısında ölü bulundu.

İlbistanlı köyündeki kız kardeşinin evine gitmek üzere dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Mecit Kocaman'dan (80) haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mecit Kocaman, evinin yakınından geçen Savrun Çayı kıyısında ölmüş halde bulundu.

Kocaman'ın cesedi, incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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