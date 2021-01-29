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Osmaniye’de miting, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

29.01.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamuya açık alanlarda miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma ve basın açıklamaları yasaklandı.Türkiye’de korona virüs salgının yayılasını önlemek amacıyla alınan genel tedbirlerin yanında, Osmaniye Valiliği Olağanüstü İl Hıfzısıhha Kurulu da salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yasaklar getirildi.

Osmaniye’de korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamuya açık alanlarda miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma ve basın açıklamaları yasaklandı.
Türkiye’de korona virüs salgının yayılasını önlemek amacıyla alınan genel tedbirlerin yanında, Osmaniye Valiliği Olağanüstü İl Hıfzısıhha Kurulu da salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yasaklar getirildi. Bu kapsamda genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere; miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden Osmaniye il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) 29 Ocak 2021 günü saat 00.01’den 12 Şubat 2021 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.

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Osmaniye Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

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İkindi
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Akşam
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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

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Merkez
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