Osmaniye'de sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ŞubeSİ ekipleri, şüpheli Y.S'nin uyuşturucu temin ederek sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Yapılan araştırmada Y.S'nin sahte isimle başka bir ev kiraladığı belirlendi.

Evde yapılan aramada, çiçek saksılarının içine gizlenmiş 26 gram eroin, ruhsatsız tabanca ile bahçeye gömülmüş hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.



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