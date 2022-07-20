YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Osmaniye'de sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

20.07.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Osmaniye'de sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ŞubeSİ ekipleri, şüpheli Y.S'nin uyuşturucu temin ederek sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Yapılan araştırmada Y.S'nin sahte isimle başka bir ev kiraladığı belirlendi.

Evde yapılan aramada, çiçek saksılarının içine gizlenmiş 26 gram eroin, ruhsatsız tabanca ile bahçeye gömülmüş hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de çakmakların içine uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandıOsmaniye'de çakmakların içine uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı
Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandıManisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandıAmasya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:23
Öğle
12:46
İkindi
16:36
Akşam
19:59
Yatsı
21:32
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.