Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Osmaniye’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 kişiden 7’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 7 günde sokak satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu kapsamında düzenlenen 5 operasyonda işlem yapılan 7 şahıstan 4’ü tutuklandı 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Ettirmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçu kapsamında 20 ayrı olayda 20 şahsa adlim işlem yapıldı. ‘Yasadışı Hint Keneviri Ekmek’ suçundan da meydana gelen olayda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucudan aranması olan 4 şahıs yakalandı. Şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenlenen operasyonlarda 126 gr esrar, 55 gram bonzai, 2.71 gram metamfetamin, 61 kök kenevir, 2 adet captagon hap, 4 adet sentetik ecza hap, 63 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

