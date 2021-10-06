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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

06.10.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kadirli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada, 44,89 gram metafetamin, 81,83 gram esrar ve 0,47 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

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