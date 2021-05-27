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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

27.05.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin edip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 7 adrese yaptıkları eş zamanlı baskında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde 4,68 gram metamfetamin, 7,13 gram eroin, 86,98 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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