Osmaniyeli reklamcı, depremzedelere ücretsiz çadır yapıp göndermeye başladı

Reklamcılık yapan Metin Bahçeci, depremden sonra örnek bir davranış gösterdi. Atölyesini çadır imalathanesine çeviren Bahçeci, gönüllülerinde desteğiyle ürettiği çadırları ihtiyacı olan depremzedelere ücretsiz göndermeye başladı. Şuana kadar 110 adet çadır üretip depremzedelere ulaştıran Bahçeci’nin depremin ilk anından itibaren de sahada arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.

Depremin ilk anından ailesini güvenli bölgeye taşıdıktan sonra en yakın enkaz alanına gidip orada arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğunu belirten Bahçeci, "3 gün enkazlarda çalıştım arama kurtarma yaptım. Kırıkhan bölgesine gittim orada hem arama kurtarma hem de insani yardım anlamında erzak götürdüm. Arama kurtarma çalışmalarının ardından bir yakınımızı enkazdan çıkarıp defnettikten sonra getirdiğimiz yardımları, dağıtımıyla ilgilenirken orada insanlara verdiğimiz sütün, verdiğimiz bisküvinin yenilebileceğini ama yerken barınabileceği bir yerin olmadığını fark ettim. Çünkü köylerin tamamı yok olmuştu şehirlerdeki insanlar bu bölgede gene köylere gitti ama orada köylülerin gideceği hiçbir yer yoktu. Oradaki insanlara nasıl yardımcı olabilirim diyerek çadır firmalarla konuştum. Adana’da bölgedeki daha az hasarlı yerlerden işi çözmeye çalıştık ama maliyetler çok yüksek olduğu için kendi imkânlarımla dedim ki yani ben bu kadar işi yapıyorsam bu çadırı da yaparım deyip geldim iş yerinde çadır yapmaya başladım" dedi.

"110 ÇADIRI BÖLGEYE ULAŞTIRDI"

İlk örneğini yaptıktan sonra kendi imkânlarımla abisinin de desteğiyle 10 tane çadırı hazırlayıp Kırıkhan bölgesinde köy yerlerine ulaştırdıklarını aktaran Bahçeci, "Ama daha fazlasını yapmak istiyordum İstanbul’dan gelen Hasan abiler gerek soba yardımı, gerek alacağımız profillerin yardımı, gerek brandadan yardımı olsun her anlamda çok büyük destek oldular. İstanbul’dan ve bölgeden topladıkları bağışlarla bize burada malzeme tedarikini sağladılar bizde atölyemizi tamamen çadır imalatına çevirdik. An itibariyle 110 çadırı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık yapmaya devam ediyoruz. Buradaki çalışan arkadaşlarımızın çoğu gönüllü kendi personellerimizi de biz burada çadır imalatına yönlendirdik şu an burada aktif bir şekilde çadır imalatı yapıyoruz. Yaptığımız çadır tamamen portatif modüler şimdi sistemde hiçbir el aleti kullanmadan tamamen geçirme sistemiyle yapılıp kurulup kendi başınıza kurabileceğiniz bir çadır. Kullandığımız malzemeler normal çadırcıların kullandığı brandalardan ilk etapta reklam malzemesiyle yaptık malzeme tedarikini yapamamıştık ama şu an biraz daha geniş çaplı bir şekilde yaptığımız için çadır malzemesiyle yapıyoruz. Gücümüz yettiğince bu işi yapmaya da devam edeceğiz ticari olarak yapmıyoruz hayır amaçlı yapıyoruz. Osmaniye’de ilk başladığımız andan bu yana yaklaşık 50 kişilik bir ekibimiz var şuanda 328 yardımlaşma platformu adı altında biraz daha resmileşip memleketin herhangi bir acil durumunda herhangi bir ihtiyaç durumunda memleketin evlatlarıyla birlikte mücadele etmek için yeni bir oluşuma girdik" diye konuştu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden çadır almak için gelen Ahmet Eker de, "Karınca kararında biz de insanlara yardımcı olmak için mücadelemizi veriyoruz. Sağ olsun Metin’e ulaştık kendileriyle de yeni tanışmış olduk. En azından bir ihtiyacı olan ailenin daha çadır ihtiyacını gidermek için buraya geldik ve sonradan yola devam edeceğiz. Nerede ihtiyacı olan insanlar varsa elimizden geldiği kadar biz de yardımcı olmaya çalışacağız. Çünkü biz halk olarak bir bütünüz, tek bir yüreğiz, tek bir devletiz, hep birlikte biziz" ifadelerini kullandı.