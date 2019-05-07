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Osmanlı'dan miras: Hurma kebabı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

Osmanlı'nın özel lezzetlerinden biri olan hurma kebabı Ramazan ayında da tercih edilen yemekler arasında. Özellikle iftara misafirleriniz varsa bu kültürel lezzeti yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Osmanlı'dan miras: Hurma kebabı

Osmanlı'dan miras kalan lezzetler arasında olan hurma kebabı, hurma büyüklüğünde köftelerin pişirilmesiyle hazırlanır. Ancak pişirmek bu kadar basit değildir elbette. Ona lezzet verecek kuzu gömleği yağı ve çeşitli baharatlar ile lezzetlendirilir.

Malzemeler:
1/2 adet kuzu gömlek yağı
Yarım kg. kuzu kıyma
2 adet kuru soğan
3 adet kakule
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı anason
Taze nane
Bir tutam maydanoz
Tuz
Karabiber

Hazırlanışı:

Kuzu gömlek yağını 20 dakika sıcak suda bekleterek yumuşatın.
Yumuşadıktan sonra kare halinde kesin (Bu karelerin içine köfteler sığmalı)
Kakule ve anasonu havanda ezin.
Soğanları yemeklik bir şekilde doğrayın. Yeşillikleri de aynı şekilde minik bir şekilde kıyın.
Derin bir kabın içinde kıymayı, yeşillikleri, soğanı ve baharatların hepsini karıştırarak yoğurun.
Ardından kıymadan hurma büyüklüğünde parçalar koparın ve şekil verin. Sonrasında gömlek yağına köfteyi sarın.
Tüm işlem bittikten sonra buzdolabında yarım saat dinlendirin.
Izgarada ya da az yağlı tavada pişirin. Afiyet olsun!

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hurma kebabı osmanlı yemekleri

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