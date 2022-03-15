YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Osmanlı mutfağından gelen lezzet: Çeşm-i Nigar Çorbası! Çeşm-i Nigar Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Osmanlı mutfağından gelen lezzet: Çeşm-i Nigar Çorbası! Çeşm-i Nigar Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

15.03.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofralarda farklı bir tat, alternatif arayanlar dikkat! Osmanlı mutfağının sevilen yiyeceği çeşm-i nigar çorbası tam size göre. Ramazan yaklaşırken sofranızda yer verebileceğiniz çeşm-i nigar çorbasını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Çeşm-i nigar çorbası baharatlı bir çorbadır.

Osmanlı mutfağından gelen lezzet: Çeşm-i Nigar Çorbası! Çeşm-i Nigar Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Osmanlı mutfağına ait çeşm-i nigar çorbası, pratik tarifiyle farklı tat arayanlar için uygun seçenek. Terbiyeli mercimek çorbası olarak da bilinen çeşm-i nigar çorbasını çok beğeneceksiniz. Her mutfakta bulunacak malzemelerden yapılan çeşm-i nigar çorbasında mercimek kullanılıyor. İşte çeşm-i nigar çorbası tarifi ve malzemeleri...

ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

  • 1 bardak kırmızı mercimek
  • 1 tatlı kaşığı Kuru nane
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1, 5 litre sıcak su
  • Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 yumurta sarısı
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 limon suyu
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı Toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı Pul biber

Osmanlı mutfağından gelen lezzet: Çeşm-i Nigar Çorbası

ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

Kuru soğanı doğrayın ve zeytinyağı ile orta ateşte kavurun. Soğanlar renk aldığında unu ilave edin ve karıştırın. Sonrasında yıkanıp süzülen mercimeği ilave edin, karıştırın. Suyuda ekleyip mercimekler yumuşayana dek 30 dakika pişirin. Önce orta ateşte kaynatın sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin. Mercimekler piştiğinde tuz ekleyin ve çorbayı pürüzsüz kıvam alana dek blenderdan geçirin.

Çorba pişerken bir kasede sosu hazırlayın. Kaseye yumurta sarısı, limon suyu ve sütü alıp çırpın. Limon sulu ise yarısını kullanın. Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve yeniden kaynayana dek karıştırın. Çorba kaynadığında 2-3 dakika daha pişirin, ocaktan alın. Sosunu hazırlamak için tavaya tereyağı, toz kırmızı biber, kuru nane ve pul biberi alın, karıştırın. Kavrulduğunda çorba tenceresine boşaltın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazar kahvaltısı için leziz 6 tarifPazar kahvaltısı için leziz 6 tarif
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Evlilik sözleşmesi detayı! "Bütçesinin üstüne çıkarak..."

Evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım

Evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım

Sert sözler! "Hiç acımıyorum"

Sert sözler! "Hiç acımıyorum"

Petek Dinçöz'den kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu

Petek Dinçöz'den kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu

Bu yiyecekler protein deposu!

Bu yiyecekler protein deposu!

Creme Brulee nedir, nasıl yapılır?

Creme Brulee nedir, nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.