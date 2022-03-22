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Osmanlı saray mutfağı yemeği: Akike! Akike nasıl yapılır, malzemeleri neler?

22.03.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı saray mutfağına ait olan akikeyi, menünüze ekleyebilirsiniz. Güveçte hazırlanan bu lezzet, favori yemeğiniz olabilir. Peki akike nasıl yapılır, malzemeleri neler? Akike koyun etinden hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Osmanlı saray mutfağı yemeği: Akike! Akike nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Osmanlıdan gelen akikeyi evinizde hazırlayıp sunabilirsiniz. Akike hazırlamak için 1 kilo koyun eti, 200 gram kuyruk yağı, 3 gram damla sakızı gibi malzemeler gerekiyor. Akikeye tarçını en son eklemelisiniz. İşte akike tarifi...

AKİKE MALZEMELERİ NELER?

1 kilo koyun eti
3 gram kimyon
1 kilo yoğurt
3 gram kişniş
1/2 litre su
3 gram karabiber
200 gram kuyruk yağı
3 gram damla sakızı
1 kaşık tuz
3 gram tarçın

AKİKE NASIL YAPILIR?

Eti makineden geçirin ve bir toprak çömleğe ya da güvece koyup ateşe alın. Yağ eridiğinde bir kevgirle kıkırdağını çıkarın. Güveçte kıkırdak kalmadığı zaman kuşbaşı iriliğinde parçalara doğranmış etle sıcak suyu ekleyip ve orta ateşe alın. Güvecin kapağını örtün ve etlerin pişmesini bekleyin. Bu esnada tarçın haricindeki baharatları birleştirin ve üzerine serpin, ateşi kısın.

Yoğurdu porselen bir kâsede çırpın ve bulamaç durumuna getirin. Ardından azar azar yemeğe ilave edin. Yağ, yoğurdun üstüne çıktığı zaman güveci ateşten alın ve yemeğin hafifçe ılımasını bekleyin. Yemek ılıdığında üstüne tarçını serpin. Afiyet olsun...


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