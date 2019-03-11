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Osmanlı saray mutfağını günümüze taşıyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Osmanlı saray mutfağında yer alan lezzetleri uygulamalı olarak öğreniyor.

Osmanlı saray mutfağını günümüze taşıyorlar

ADYÜ Aşçılık atölyesinde bir araya gelen yaklaşık 20 öğrenci, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan topuz kebabından ballı mahmudiye, mutancanadan gemici böreğine kadar çok sayıda lezzeti özel bir çalışmayla usulüne uygun şekilde hazırlayıp servis ediyor.

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Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Adem Ademoğlu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı üniversitede, öğrencilerine Osmanlı mutfağı üzerinde eğitimler verdiğini söyledi. Osmanlı saray mutfağının önemli lezzetleri bünyesinde barındırdığını dile getiren Ademoğlu, şöyle devam etti:

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"Tecrübelerimden çıkarım yaparak sahada Osmanlı mutfağının boşluğunu hissettim. Öğrencilerime kendi kültürel değerlerimizi öğretip özellikle Osmanlı mutfağını sektöre kazandırmayı hedefliyorum. Umarım öğrencilerim sektörde öncü olur. Öğrencilerimi diğer hocalar ve ekip arkadaşlarımla iyi bir şef olma yolunda yetiştirmek istiyorum."

Osmanlı saray mutfağının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Ademoğlu, "Osmanlı mutfağı, dünya literatüründe il üç mutfak arasındadır. Biz Orta Asya'dan gelen Türkler olarak geldiğimiz coğrafyanın verimliliği ve kendi getirdiğimiz kültürel birikim ile çok güzel yemekleri ortaya çıkarmışız. Bu yemekleri günümüze kadar getirmişiz. Bunun gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Üniversitede yaptıkları yemekler hakkında da bilgi veren Ademoğlu, şunları kaydetti:

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"Osmanlı çorbalarından öz çorba, kavata ve Hürrem Sultan gibi çorbaları uygulamalı olarak öğrencilere öğretiyorum. Ana yemeklerden ballı gemici böreği, ballı mahmudiye, mutancana, topuz kebabı gibi yemekleri yapıyoruz. Bunun dışında balık, sudak dolması, bostan kebabı gibi yemekleri de hazırlıyoruz. Tatlılar olarak baktığımızda şerbetli tatlı, tava baklavası, midye baklavası gibi tatlılar da yapıyoruz. Osmanlı geleneğinden gelen şerbetli içeceklerden hoşaf ve kompostoyu da asitli içeceklere muhalif olarak uygulamalı olarak yapıyoruz."

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Osmanlı yemeklerinden topuz (gürüz) kebabından da bahseden Ademoğlu, "Tarihsel olarak baktığımızda gürüz savaşta savaş kazandıran alettir. Donanımsal özelliktir. Bu zamanında toprak fethedilen bir araçken bugün insanların gönlünü fethedip sağlıklı beslenmeyi yönlendirmek adına bu araçları kullanmayı tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Osmanlı mutfağı topuz kebabı

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