Osmanlı'nın at yetiştiricilik merkezi Mahmudiye'de atlar ilgi görüyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - İkinci Mahmud döneminden bu yana at yetiştiriciliği yapılan Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki yetiştiriciler, atçılığa olan ilginin artmasından memnuniyet duyuyor.

Yarış atçılığı için önemli bölgelerden olan Mahmudiye ilçesi, "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla Sultan İkinci Mahmud tarafından faaliyete geçirilen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) safkan Arap yarış atı yetiştiren en büyük daimi pansiyoner harası ile özel pansiyon ve yetiştiricilik hizmeti veren 70 işletmeye ev sahipliği yapıyor.

İlçedeki tesislerde yılda yaklaşık 3 bin Arap ve İngiliz atı yetiştirilirken, yetiştiriciler, atçılığa olan ilginin ve sevginin artmasından memnun.

Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (MAYAD) Başkanı Yenel Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki atçılığın köklerinin Osmanlı Devleti'ne kadar dayandığını söyledi.

İlçenin savaşa giden Osmanlı askerleri için at yetiştiriciliği yapılan bir yer olduğunu dile getiren Yenel, Mahmudiye'de TJK, TİGEM ve 70 özel işletmede yıllık yaklaşık 3 bin yarış atı ve tayın bulunduğunu ifade etti.