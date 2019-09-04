TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bolu’da kampa girdi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen mor-sarılılar, 6 gün çalışmaları Bolu’da sürdürdükten sonra hazırlık maçı oynayıp Ankara’ya dönecek ve Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
Başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat 10 dakika çalıştı. Bolu Koru Otel’in sahasında yapılan antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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