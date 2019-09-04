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Osmanlıspor Bolu'da kampa girdi

FUTBOL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen Başkent ekibi çalışmalarını Bolu’ya taşıdı.

Osmanlıspor Bolu'da kampa girdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bolu’da kampa girdi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen mor-sarılılar, 6 gün çalışmaları Bolu’da sürdürdükten sonra hazırlık maçı oynayıp Ankara’ya dönecek ve Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat 10 dakika çalıştı. Bolu Koru Otel’in sahasında yapılan antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu TFF 1’inci Lig ankara Bursaspor

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