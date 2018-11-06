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Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi bitti

OSMANLISPOR HABERLERİ  | 06.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un kulüp yöneticisi Cenk Karayel, "Mustafa Reşit Akçay hocamız istifasını sundu. Yollarımız bugünden itibaren Mustafa hocamızla ayrıldı" dedi.

Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi bitti

Osmanlıspor'da ikinci Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi. Cenk Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçay ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Bugünkü antrenmanın altyapı hocalarının nezaretinde gerçekleştiğini belirten Karayel, "Mustafa Reşit Akçay hocamız istifasını sundu. Çalışmayacağını belirtti. Kendisi böylesinin daha faydalı olacağını bize iletti. İstifasını kabul ettik. Yollarımız bugünden itibaren Mustafa hocamızla ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Akçay'ın kulüp için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karayel, "Akçay ile daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz başarılara imza attık. Bunun için tekrar kendisine teşekkür ederim. Bu demek değildir ki ileride tekrar bir araya gelemeyiz." diye konuştu.

Karayel, eski teknik direktörleri İrfan Buz ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna, "İrfan Buz gündemimizde yok. Bazı hocalarla görüşüyoruz. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizde bir kadro var. Bu kadroyu devre arasına kadar en iyi şekilde getirebilecek hoca kimse onunla anlaşmak için yola çıktık. İnce eleyip sık dokuyoruz." yanıtını verdi.

Osmanlıspor'un tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı hedeflediğinin altını çizen Karayel, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor'un bulunması gereken yer Süper Lig'dir. Bizim için çok önemli bir sene. Özellikle bu sene çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Süper Lig'e yükselmek için son dakikaya kadar savaşacağız. Bizim futboldaki en büyük felsefemiz bu. Ligdeki pozisyonumuz açısından henüz her şey bitmiş değil. Geçen seneye baktığınızda bunun örnekleri var. Şu an Süper Lig'de oynuyorlar. Biz de bunu yapabiliriz. Kötü başladık ama inşallah iyi bitireceğiz."

Karayel, devre arasında transfer yapacaklarını da sözlerine ekledi. Son iki maçını kaybeden Osmanlıspor, 11 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de 13 puanla 10. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisi, Mustafa Reşit Akçay'ın ilk döneminde Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitirmiş ve tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Osmanlıspor, Akçay yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak tarihinin en önemli başarısını elde etmişti.

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Spor Toto 1. Lig Osmanlıspor mustafa reşit akçay Cenk Karayel

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