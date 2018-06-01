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Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay'la anlaştı

OSMANLISPOR HABERLERİ  | 01.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'den düşen Osmanlıspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.

Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay'la anlaştı

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