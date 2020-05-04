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Osmanlısporlu Atakan Rıdvan Çankaya, maçların yaz aylarında oynanmasına karşı:

ANKARA HABERLERİ  | 04.05.2020 11:05 | Son Güncelleme

"Yaz mevsiminde ligin başlaması taraftarı değilim. Çünkü yaz aylarında performansımızın çok yukarı çıkabileceğini düşünmüyorum. Sıcaklardan dolayı sakatlık riskimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum" - "Ligin devam etmesi halinde, kondisyonumuza kavuşmamız için hazırlık süreci uzatılmalı. Sezon başında nasıl antrenman yapıyorsak, kamp dönemi geçiriyorsak, bu süreci de o şekilde geçirmemiz lazım" - "Altyapılarda giydiğim milli takım formasını A takımda da giymek istiyorum"

HALİL İBRAHİM AVŞAR - TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da forma giyen Atakan Rıdvan Çankaya, maçların yaz aylarında oynanmasının futbolcu sağlığı açısından uygun olmadığını ifade etti.

Başkent temsilcisinin 21 yaşındaki futbolcusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin futbolu da çok olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir aydan fazla süredir evdeyiz. Antrenmanlarımıza evde devam ediyoruz. Hocalarımızın verdiği program dahilinde formda kalmaya çalışıyoruz." dedi.

Atakan, uzun süredir sahada antrenman yapmadıklarına dikkati çekerek, "Sporcular için bu, lige dönüşümüz açısında gerçekten uzun bir süre. Yazın bile lig bittiğinde bu kadar ara vermeden yeni sezon antrenmanlarına kondisyonumuz çok geriye düşmesin diye başlıyoruz." şeklinde konuştu.

Koronavirüs tablosundaki olumlu seyrin sürmesi halinde liglerin 12 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam etmesinin gündemde olduğunu hatırlatan genç futbolcu, şöyle devam etti:

"Yaz sıcaklarında futbol oynamamız gerçekten çok zor olacak, sakatlık riskimiz çok artacak. Yaz mevsiminde ligin başlaması taraftarı değilim. Çünkü yaz aylarında performansımızın çok yukarı çıkabileceğini düşünmüyorum. Sıcaklardan dolayı sakatlık riskimizin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ligin devam etmesi halinde ise kondisyonumuza kavuşmamız için hazırlık süreci uzatılmalı. Sezon başında nasıl antrenman yapıyorsak, kamp dönemi geçiriyorsak, bu süreci de o şekilde geçirmemiz lazım. Ligler ne kadar hızlı başlarsa performansımız o kadar düşer, sakatlık riskimiz de çok yükselir."

- Hedefi, A Milli Takım formasını giymek

Bireysel hedefini paylaşan Atakan, "Altyapılarda giydiğim milli takım formasını A takımda da giymek istiyorum." diye konuştu.

Atakan, 28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 15. sıradaki Boluspor'un bir puan gerisinde 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un kümede kalacağına inandığını dile getirerek, "Lig başladığı takdirde üst sıralara tırmanmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Formanın hakkını vereceğimizi düşünüyorum. Osmanlıspor'u hak ettiği yerlere çıkarmak istiyoruz. Bulunduğumuz kötü durumdan çıkmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ön libero ve stoper bölgelerinde görev yapan futbolcu, karantina sürecinde evde antrenmanlar dışında kitap okuduğu ve eksik yönlerini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

Bu süre zarfında evde kalmanın önemini vurgulayan Atakan, "Gerçekten büyüğümüzden küçüğümüze hepimizi çok etkileyen bir süreç. Bu süre zarfında herkes çok dikkat etmeli. Lütfen kimseyi riske atmayarak evimizde kalalım." diyerek sözlerini tamamladı.

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Atakan Rıdvan Çankaya Futbol koronavirüs Osmanlıspor TFF 1. Lig Yaz

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