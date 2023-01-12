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ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milyonların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada!

12.01.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM 2023 sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sınavlara hazırlanan milyonlarca aday tarihlerin belli olmasını bekliyor. Sınav tarihlerinin seçimle çakışmaması için yeni bir düzenleme yapılacağı duyurulmuştu. Peki ÖSYM başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte o bilgiler...

ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milyonların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada!

ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak merak ediliyor. ÖSYM sınavları adayların kaderini belirleyecek bir nitelik taşıyor. Milyonlarca aday gözlerini gelecek açıklamaya çevrildi. Sınavların seçim dönemiyle çakışmaması için yeni bir düzenlemeye gidilmişti. 2023 yılı sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan da tarihlerin hangi aralıklara çekildiği merak ediliyor. Peki ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca aday ÖSYM sınav takviminin açıklanmasını bekliyor. Resmi web sitesinde ' Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.' ifadesi yer alıyor.

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Şu an için ÖSYM tarafından sınav tarihlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Sınav takviminin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

ÖNCE AÇIKLANAN TARİHLER

2023 sınav takvimi ile ilgili daha önce açıklama yapılmış ve tarihler duyurulmuştu. Daha sonrasında düzenlemeye gidileceği belirtildi. Şu an için yeni tarihler belli olmazken daha önce yayınlanan tarihler tekrar gündem oldu. ÖSYM tarafından açıklanan eski sınav tarihleri şu şekildeydi:

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KPSS Genel Kültür Genel Yetenek (Lisans) 23 Temmuz 2023

DGS Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı 26 Mart 2023

ALES 16 Nisan 2023

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