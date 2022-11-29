EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ açıklandı mı? 2023 KPSS, DGS, YKS, MSÜ ve ALES sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ açıklandı mı? 2023 KPSS, DGS, YKS, MSÜ ve ALES sınavları ne zaman yapılacak?

29.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM 2023 sınav takvimini geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Ancak Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik hiçbir öğrencinin sınavı ile seçim takviminin denk gelemeyeceğini söyledi ve ÖSYM’nin yeni çalışma yapacağını duyurdu. Bu kapsamda açıklanan sınav takvimi geri çekildi. Peki, ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ açıklandı mı? 2023 KPSS, DGS, YKS, MSÜ ve ALES sınavları ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ açıklandı mı? 2023 KPSS, DGS, YKS, MSÜ ve ALES sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2023 sınav takvimi merak ediliyor. Geçen hafta ÖSYM uzun zamandır heyecanla beklenen sınav takvimini yayınlamıştı. Bu açıklamanın ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada hiçbir öğrencinin sınavı ile seçim takviminin denk gelemeyeceğini ifade ederek ÖSYM’nin yeni çalışma yapacağını duyurdu. Peki, ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MIU? 2023 KPSS, DGS, YKS, MSÜ ve ALES sınavları ne zaman gerçekleşecek? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılında uygulanacak merkezi sınavlara ilişkin sınav takvimini resmi sitesinden yayınlamıştı.

Sınav takviminin duyurulmasının ardından Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada hiçbir öğrencinin sınavı ile seçim takviminin denk gelemeyeceğini ifade ederek ÖSYM’nin yeni çalışma yapacağını açıkladı.

Bu gelişme sonrası ÖSYM sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden kaldırdı. Şimdi ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak olan yeni sınav takvmine çevrilmiş durumda. ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ösym3

2023 KPSS, YKS, DGS, ALES, MSÜ, ALES YDS SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖSYM yayınladığı sınav takvimini Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk gelmesi nedeniyle geri çekti. Bu sebeple açıklanacak yeni takvimde KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YDS sınav tarihlerinin değişmesi beklenmiyor.

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023

Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 26 Mart 2023

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenlik kariyer basamakları takviminde güncelleme yapıldıÖğretmenlik kariyer basamakları takviminde güncelleme yapıldı
Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta?Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta?
Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?
Anahtar Kelimeler:
ösym sınav ösym sınav başvuru tarihleri sene önce

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

YÖKDİL, YDS 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak?

YÖKDİL, YDS 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak?

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Yardım için el salladı! 24 saat suda kurtarılmayı bekledi

Yardım için el salladı! 24 saat suda kurtarılmayı bekledi

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.