ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ açıklandı mı? 2023 KPSS, DGS, YKS, MSÜ ve ALES sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2023 sınav takvimi merak ediliyor. Geçen hafta ÖSYM uzun zamandır heyecanla beklenen sınav takvimini yayınlamıştı. Bu açıklamanın ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada hiçbir öğrencinin sınavı ile seçim takviminin denk gelemeyeceğini ifade ederek ÖSYM’nin yeni çalışma yapacağını duyurdu. Peki, ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MIU? 2023 KPSS, DGS, YKS, MSÜ ve ALES sınavları ne zaman gerçekleşecek? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılında uygulanacak merkezi sınavlara ilişkin sınav takvimini resmi sitesinden yayınlamıştı.

Sınav takviminin duyurulmasının ardından Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada hiçbir öğrencinin sınavı ile seçim takviminin denk gelemeyeceğini ifade ederek ÖSYM’nin yeni çalışma yapacağını açıkladı.

Bu gelişme sonrası ÖSYM sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden kaldırdı. Şimdi ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak olan yeni sınav takvmine çevrilmiş durumda. ÖSYM 2023 YENİ SINAV TAKVİMİ belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

2023 KPSS, YKS, DGS, ALES, MSÜ, ALES YDS SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖSYM yayınladığı sınav takvimini Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk gelmesi nedeniyle geri çekti. Bu sebeple açıklanacak yeni takvimde KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YDS sınav tarihlerinin değişmesi beklenmiyor.

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023

Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 26 Mart 2023

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023



