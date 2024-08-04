ÖSYM, 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi cevap anahtarını yayımladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın yayımlandığını bildirdi.

14 AĞUSTOS'TA SONA ERİYOR

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı 'X' ten yapılan açıklamada, "Her test için % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 4 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci 14 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır