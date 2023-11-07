ÖSYM 2024 YILI SINAV TAKVİMİ: ÖSYM sınav takvimi ile YKS, DGS, ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınav tarihleri yayımlandı!

ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. YKS 2024 yılında 8 Haziran ve 9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvurular ise 1 Şubat'ta başlayacak ve 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar temmuz ayında açıklanacak. DGS 30 Haziran'da yapılacak. ALES 1 tarihi 21 Nisan'da, ALES 2 28 Temmuz'da ALES 3 ise 17 Kasım'da yapılacak. İşte ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi...

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2024 yılında 8 Haziran ve 9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvurular ise 1 Şubat'ta başlayacak ve 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar temmuz ayında açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumunlarından olan genel yetenek genel kültür testi ve eğitim bilimleri testi 14 Temmuz'da yapılacak. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 20 Temmuz ve 21 Temmuz'da düzenlenecek. Sınav bavşvuruları 3 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 30 Haziran'da yapılacak. Başvurular 10 Mayıs günü başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.





