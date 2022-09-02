ÖSYM ALES sonuç sorgulama ekranı! ALES 2 sonuçları nasıl sorgulanır, cevap kağıtları ve aday cevapları nasıl görüntülenir?

2022-ALES/2 sonuçları açıklandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, ALES 2 sonuçları nasıl sorgulanır, cevap kağıtları ve aday cevapları nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM ALES sonuç sorgulama ekranı...

ALES 2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ALES 2 sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

ALES 2 SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

2022/2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9486

ALES 2 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2022-ALES/2 Cevap Kâğıtları ve Aday Cevaplarının erişime açıldığı belirtildi.

"2022-ALES/2 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı" başlıklı duyuruda şu ifadeelere yer verildi:

"21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."

