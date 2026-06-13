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ÖSYM Başkanı duyurdu: 7 bölgede online sınavlar yapacağız

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sisteminde dijital dönüşümün hız kazanacağını belirterek, önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Türkiye'nin 7 bölgesinde online sınav uygulamalarının hayata geçirileceğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı duyurdu: 7 bölgede online sınavlar yapacağız

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Esenboğa e-Sınav Merkezi’nde ÖSYM’nin elektronik sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ersoy, "Bu; e-Sınav Merkezi 5 bin kapasiteli, dünyanın kapalı en büyük elektronik e-sınav merkezidir. Biz burada bugün STS (Seviye Tespit Sınavı) Öğretmenlik sınavımızı yapacağız. Yurt dışında öğretmenlik öğrencileri diploma denkliği için gerekli olan sınavımız bu. Biz bu sınavlarımızı daha çok dil sınavları için yapıyorduk. Ben 2022 yılında göreve geldim. Göreve gelene kadar sadece dil alanında YDS (Yabancı Dil Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınavlarımız vardı. Fakat biz geldikten sonra dijitalleşmeyle beraber biz adaylarımıza alternatif sınav imkanı oluşturma bağlamında yeni sınavlarımızı dijital sınava geçirdik" dedi.

ÖSYM Başkanı duyurdu: 7 bölgede online sınavlar yapacağız 1

"FARKLI ALANLARDA DA SINAVLARIMIZI YAPMAYA BAŞLADIK"

Senede 17 kez e-YDS ve e-YÖKDİL sınavlarının yapıldığını belirten Ersoy, "10 dilde yapıyorduk bu sınavlarımızı. Fakat biz göreve geldikten sonra artık farklı alanlarda da sınavlarımızı yapmaya başladık. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, STS Eczacılık sınavımız, Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavımız, Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavımız, bugün yapacağımız STS Öğretmenlik, Tarım Bakanlığı sınavı ve Sayıştay sınavlarını artık e-sınav şeklinde yapıyoruz. Hedefimiz; bundan sonra belli sayının altındaki sınavları, e-sınav şeklinde hayata sokabilmek, adaylarımıza farklı sınav alternatif imkanları sunabilmek" diye konuştu.

ÖSYM Başkanı duyurdu: 7 bölgede online sınavlar yapacağız 2

"208-209 ÜNİVERSİTEMİZ SINAV MERKEZİ OLACAK"

Gazi Üniversitesi ile pilot uygulaması gerçekleştirilen online sınav çalışmasına değinen Ersoy, "Hedefimiz; önce 7 bölgede, sonra 17 bölgede, devamında 81 ilde, bunun devamında da tüm dünyada online bir şekilde siber güvenliği alınmış bir sınav yapma kabiliyetine sahip olmak. 1-2 sene içerisinde artık ÖSYM, 7 bölgede online sınavları yapacak. 208-209 üniversitemiz bizim için bir sınav merkezi olacak. Adaya ulaşılabilirlik bağlamında çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürecek" dedi.

ÖSYM Başkanı duyurdu: 7 bölgede online sınavlar yapacağız 3

ÖSYM Başkanı duyurdu: 7 bölgede online sınavlar yapacağız 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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