ÖSYM Başkanı tarihleri verdi: E-TEP sınavı ilk kez uygulanacak: Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı ne zaman? 2025 DGS ne zaman? DGS ve E-TEP sınavı tarihleri...

ÖSYM, Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (E-TEP) ve Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) tarihlerini duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ilk kez uygulanacak E-TEP ile ilgili detaylı açıklama yaptı. E-TEP 19 Temmuz Cumartesi, 2025-DGS ise 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

E-TEP: BİLGİSAYAR TABANLI İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

E-TEP, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 13.45’te başlayacak ve iki oturumda dört bölümden oluşacak. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın bölümleri ve süreleri şöyle:

1. Bölüm - Okuma: 60 dakika

2. Bölüm - Dinleme: 30-33 dakika

3. Bölüm - Konuşma: 11-13 dakika

4. Bölüm - Yazma: 45-50 dakika

Sınav 16.21’de sona erecek. ÖSYM Başkanı Ersoy, E-TEP’in CEFR standartlarına uyumlu, B1, B2 ve C1 düzeylerinde İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedeflediğini belirtti.

Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde, 13 elektronik sınav salonunda yapılacak. Sınava 559 aday başvururken, 222 görevli yer alacak.

2025-DGS: 81 İL VE LEFKOŞA’DA GERÇEKLEŞECEK

20 Temmuz Pazar günü düzenlenecek 2025-DGS, 81 il ve Lefkoşa’da 103 sınav merkezinde saat 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacak. Sınav, 675 bina ve 10 bin 319 salonda yapılacak.

DGS’de 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan 100 soruluk yetenek testi uygulanacak. Cevaplama süresi 135 dakika olacak ve sınav 12.30’da sona erecek.

DGS puanları, sayısal ve sözel standart puanlar ile ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belirli katsayılarla çarpılmasıyla hesaplanacak. Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında yapılacak.

Sonuçlar 14 Ağustos’ta açıklanacak ve sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için geçerli olacak.

ÖSYM BAŞKANI’NDAN E-TEP AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "e-TEP, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavıdır ve İngilizce dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedeflemektedir."

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "e-TEP, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde tanımlanan dört hedef dil kullanım alanı temel alınarak geliştirilmiş ve özellikle eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanan bir içeriğe sahiptir. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak. 13 elektronik sınav salonu kullanılacak. Sınava 559 aday başvurdu. Sınavda 222 görevli yer alacak."

ÖSYM BAŞKANI’NDAN DGS AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için uygulanacak DGS’ye 252 bin 685 aday başvurdu. Sınavda emniyet görevlileri dahil 33 bin 730 kişi görev yapacak. Sınava 1302 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 2 bin 283 aday bu haktan yararlandı. Adayların sınavdan en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunması faydalarına olacaktır. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK MI?

Nüfus cüzdanı olmayan veya kimlik numarası/fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.