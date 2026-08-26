ÖSYM’den 2026-AGS’de hata! Puanlar yeniden hesaplandı, sonuçlar erişime açıldı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sabah saatlerinde erişime açılan sonuçların hesaplanmasında sistemsel bir hata tespit edildiğini açıkladı. Puanlar yeniden hesaplandı, sonuçlar aynı gün yeniden erişime açıldı.

ÖSYM AÇIKLAMA YAPTI

ÖSYM’nin açıklamasına göre, 2026-AGS puanlarının hesaplanması sırasında altı alt test için 2025 yılına ait soru ağırlıkları kullanıldı. Bunun üzerine sonuçların yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Kurum, adayların sınavdaki doğru ve yanlış cevap sayılarında herhangi bir hata bulunmadığını, sorunun yalnızca puan hesaplama aşamasındaki ağırlıklardan kaynaklandığını belirtti.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."

2026-MEB-AGS Sonuç Açıklama İşlemlerine İlişkin Duyuru pic.twitter.com/n9FF5EZQWx — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 26, 2026

SONUÇ BELGELERİ YENİDEN YAYIMLANACAK

Hatalı hesaplanan puanların 2026 yılına ait alt test soru ağırlıkları esas alınarak yeniden hesaplanacağı açıklandı. Güncellenen sonuç belgelerinin bugün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Adaylar, yeni puanlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

ADAYLARIN DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI DEĞİŞMEYECEK

ÖSYM, sınav sonuçlarında yapılan güncellemenin adayların doğru ve yanlış cevap sayılarını etkilemeyeceğini vurguladı. Yenileme işlemi, doğru ve yanlış cevaplardan elde edilen puanın hesaplanmasında kullanılan ağırlıkların düzeltilmesiyle sınırlı olacak.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sabah saatlerinde erişime açılan sonuçların hesaplanmasında sistemsel bir hata tespit edildiğini açıklamıştı. 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları yeniden erişime açıldı.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ