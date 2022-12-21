ÖSYM'den "KPSS tercih" duyurusu! 28 Aralık'ta sona erecek

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

28 ARALIK'TA SONA ERECEK

Adayların, yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri 28 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

Kaynak: AA

