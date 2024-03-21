ÖSYM duyurdu: 2024 MSÜ sınav sonuçları açıklandı

2024 MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim hayatlarını askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen birçok aday için merakla beklenen sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden sorgulanacak. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





