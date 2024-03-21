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ÖSYM duyurdu: 2024 MSÜ sınav sonuçları açıklandı

21.03.2024 10:17
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ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. 3 Mart'ta askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına katılım sağlayan öğrenciler, heyecanla ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyordu. ÖSYM sonuç sorgulama ekranından MSÜ sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. İşte detaylar...

2024 MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim hayatlarını askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen birçok aday için merakla beklenen sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden sorgulanacak. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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