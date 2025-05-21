ÖSYM duyurdu! DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavına başvuru nasıl yapılır? 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu

Milyonlarca aday Dikey Geçiş Sınavı için bekliyor, ÖSYM sınav tarihini duyurdu. Adaylar belirlenen tarih için başvuru yapabilecek.

SINAV 20 TEMMUZ'DA YAPILACAK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.