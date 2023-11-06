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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman açıklanacak? YKS, KPSS, ALES, YDS ve DGS tarihleri belli olacak

06.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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ÖSYM sınav takvimi ile 2024 yılında gerçekleştirilecek olan YKS, KPSS, ALES, YDS ve DGS gibi sınavların tarihleri netleşecek. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. ÖSYM sınav takvimi için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman açıklanacak? YKS, KPSS, ALES, YDS ve DGS tarihleri belli olacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: ÖSYM sınav takvimi 2024 ne zaman açıklanacak? YKS, KPSS, ALES, YDS ve DGS tarihleri belli olacak

ÖSYM sınav takvimi 2024'te YKS, KPSS, ALES YDS, ve DGS gibi sınavlara girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM sınav takvimi ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar sürüyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM sınav takvimi 2024 henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her yıl güncelleniyor. Bahsi geçen bilgiler Kasım ya da Aralık aylarında yayınlamaktadır.

ÖSYM sınav takvimi 2024 açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS'nin tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılması öngörülüyor.

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ALES DGS yks

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