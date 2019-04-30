Otel odasındaki kasaya ayakkabı koyarsanız...

Otelden çıkış yapmadan önce odanızın her bir yanını kontrol ediyor musunuz? İnsanlar otelde kaldıklarında gerilerinde bir şey bırakmamak adına çıkış yapmadan önce her yeri kontrol ederler.

Bazılarınızın çok önemli eşyalarını otel odasında unuttukları olmuştur. Önereceğimiz yöntemi denerseniz bundan sonra hiçbir değerli eşyanızı otel odasında unutmayacaksınız.

İşte otel odanızın kasasına ayakkabı koymanız için harika bir neden!

Otelde eşyasını unutmuş olanlardansanız yalnız değilsiniz.

İnsanlar otelden aceleyle çıkış yaparken bazı eşyalarını unutabiliyorlar.

Artık çoğu otel, odaya özel kasa sağlıyor. Odaya girdiğinizde değerli eşyalarınızı kasaya koyuyorsunuz.

Cüzdanınız, takılarınız veya pasaportunuz…

Önemli bir havayolları şirketinde kabin memurluğu yapan Ty Opoku Adjei bunun için güzel bir çözüm bulmuş.

Sık sık ziyaret eden Ty böyle bir hata yapmamak adına hiç tahmin edemeyeceğiniz türden bir yöntem geliştirmiş.

Kulağa tuhaf gelse de tek ihtiyacınız olan bir ayakkabı.

Ty, Business Insider’la yaptığı bir söyleşide sık sık seyahat ettiği ve otel odalarında kaldığı için, değerli eşyalarını otelde unutmamak adına kasada ayakkabısının bir tekini bıraktığını söyledi.

“Yanınıza yedek bir ayakkabı alın. Ayakkabının tekini değerli eşyalarınızla beraber kasaya koyun. Böylelikle çıkış yaparken kasada hiçbir eşyanızı unutmayacaksınız” dedi.

Sizce de son derece akıllıca bir yöntem değil mi?



