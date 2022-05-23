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Otel, savaş alanına döndü! Bodrumspor futbolcuları panik içinde...

23.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Lig Play-off rövanş maçı için Bayburt'a giden Bodrumspor'a çirkin bir saldırı gerçekleşti. Oyuncuların kaldığı otele saldırıda bulunan gözü dönmüş taraftarlar sosyal medyada gündem oldu.

TFF 2. Lig Play-off rövanşı için Bayburt'a giden Bodrumspor'a saldırı girişiminde bulundular. Bodrumspor, şehrin idari amirlerini ve emniyetini bu tehlikeli durum nedeniyle uyararak, önlem almaya davet etti. Cuma günü oynanan ilk maçta Bayburt Özel İdaresi'ni 3-1 mağlup eden Bodrumspor, yarınki rövanş için Bayburt'a geldi. Ancak ilk maçın ardından Bayburt'un 2. Başkanı Muhammet Karaoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrası gerilimli bir atmosfer oluştu.

"BODRUM'DA TAŞ ATILDI" İDDİASI

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Karaoğlu, Bodrumspor taraftarının taş attığını iddia ederken, rövanş için de tüm esnaftan dükkanlarını kapatarak maça gelmelerini istedi. Karaoğlu’nun yaptığı açıklamaların ardından, taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sıkıntılı olayların yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

İKİ KEZ OTELE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

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Rövanş için Bayburt'a gelen Bodrumspor'un kaldığı otelin önüne giden bir grup taraftar, küfürlü tezahüratlar yapıp, sloganlar atarak, içeri girmeye çalıştı. Maytap ve havai fişek de kullanan taraftarlar, iki defa otelin içine girmeye teşebbüs etti. Olay yerine emniyet güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırabildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt
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