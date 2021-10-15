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  4. Otelden atılan kadın futbolcular sokakta uyudu!

Otelden atılan kadın futbolcular sokakta uyudu!

15.10.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otelden atılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti kadın futbolcuları sokakta uyudu.

Otelden atılan kadın futbolcular sokakta uyudu!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 20 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, otelden atıldıktan sonra sokakta kaldı.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann, sosyal medya hesabından, oyuncuların otelden atıldıktan sonra sokakta yattığı ve antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.

Baer-Hoffmann, Kongo Futbol Federasyonunun ödeme yapmaması nedeniyle oyuncuların otelden çıkarıldığını duyururken, FIFA'nın kadın futboluna yönelik yardımlarının nereye gittiğini sorguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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