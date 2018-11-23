Oto tamircisiyken ajan oldu!

İşte Yıldırım'ın ilginç hayat hikayesi...

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Hüseyin Yıldırım'ın hikayesi herkesi şaşırttı Hüseyin Yıldırım 1928 yılında Kırşehir'de doğdu. 1960'lı yılların başında ailesiyle beraber Almanya'ya göç etti.

Hüseyin Yıldırım'ın hikayesi herkesi şaşırttı Bir oto tamircide çalışmaya başlıyor. O dönem Doğu Berlin'de bir Stasi ajanıyla tanışıyor. Casus olmak için onun peşinde koşturuyor, önce kabul etmiyorlar Yıldırım'ı.

Hüseyin Yıldırım'ın hikayesi herkesi şaşırttı Yıldırım onlarla beraber çalışabilmek için oto tamirciye gelen insanlardan bilgi sızdırabileceğini söylüyor. Sözünü tutmakla kalmıyor, Amerikan askeri istihbaratına, askeri araç tamircisi olarak giriyor.

Hüseyin Yıldırım'ın hikayesi herkesi şaşırttı ABD'ye nasıl yerleşiyor peki? Karısından boşanıp, ABD'li bir kadınla evlenerek. Yıldırım, yedi yıl boyunca Amerikalılardan sızdırdığı her belgenin fotokopisini çekiyor. Fakat 1989 yılında ABD'de FBI tarafından yakalanıyor.

Hüseyin Yıldırım'ın hikayesi herkesi şaşırttı Amerikan devletine casusluk faaliyeti nedeniyle 2,5 milyar dolar zarar verdiği gerekçesiyle idamla yargılanıyor. Daha sonra cezası müebbete çevriliyor. Türkiye'ye mektuplar yazan Yıldırım, "Beni Türkiye'de yargılayın" diyor.

Hüseyin Yıldırım'ın hikayesi herkesi şaşırttı ABD, Yıldırım'ı Türkiye'ye gönderiyor. ABD'de 15 yıl cezaevinde kaldığı için yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye ediliyor. ABD'de evlendiği karısı onu yıllarca beklemiş olsa da Yıldırım eski ailesine geri dönüyor.