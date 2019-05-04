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Otobanda dehşet görüntüler! TIR böyle savruldu

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

İzmir-Aydın otobanında seyreden bir TIR aniden kontrolünü kaybetti. TIR'ın arkasında bulunan kasa savrulurken, TIR'ın tekerinin ve malzemelerin ise otobana saçıldığı görüldü. Otobanda yaşanan korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir’den Bodrum’a gelen Eyüp Özay, yanından geçen TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini gördü. Cep telefonuna sarılan Özay, TIR'ın bir anda savrulduğu anı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

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Facianın eşiğinden dönülen kazada, TIR kasasının bir anda savrulduğu ve içerisinde bulunan elektronik malzemelerinin İzmir, Aydın otobanına savrulduğu görülüyor. Son anda bir hamle ile TIR'ın devrilmesini engelleyen TIR şoförü, aracı güçlükle durdurdu. O anda TIR'ın sağından ve solundan araç geçmemesi ise olası bir faciayı engellemiş oldu.

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Yaşanan korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Eyüp Özay ise, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aydın otobanından Bodrum istikametine doğru ilerliyordum. Torbalı mevki'ine geldiğimde bir anda önümde seyreden TIR'ın arka kasasının savrulduğunu gördüm. O anda bende aracımla yavaşladım. TIR'ın kasasında bulunan elektronik malzemelerin ve lastiğin yola savrulduğunu gördüm. Neyse ki TIR'ın şoförü aracı kontrol altında tuttu ve büyük bir kazanın eşiğinden döndük"

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Aydın otoban kaza

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sayın tetkililer Allah aşkına şu ağır tonajlı kamyon,tır gibi araçların en sol şeridi çok zorunlu olmadıktan sonra kullanmalarının yasak olduğunu bildirin lütfen.
Sol şeritte ne işi var
Otobus tir kamyon iki seritli yolda sollama yapamaz dunyanin her yerinde yasaktir yani yasak
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