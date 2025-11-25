Esra Erol'un programında tanındı! Cemile değişimiyle şaşırttı

Esra Erol'un programına yıllar önce katılarak burada gündem olan Cemile zaman zaman merak ediliyor.

Cemile, yıllar önce Esra Erol'da programına eşi ve ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığını iddia ederek gelmişti. Kaynanasıyla yüzleştiği anlarla viral olan Cemile, program sayesinde eşinden boşanmıştı.

ESRA EROL CEMİLE'NİN SON HALİ

Yaşananların ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Cemile, Hayrettin ile Kaos Show programında ortaya çıktı. Başörtüsünü çıkaran ve tarzıyla dikkat çeken Cemile'ye Hayrettin "Çok şık olmuşssun" dedi.

Esra Erol Cemile "Hayat nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Sıkıcı" yanıtını verdi.

Hayrettin Cemile'ye aşk hayatını da sordu. Esra Erol'da yaşananlar ile tanınan Cemile ise "Aşkım yok! Düşünmüyorum" dedi.

Cemile'ye programda ayrıca yapılan yarışma sırasında da yanındaki kişiye sinirlenerek "Yeter" diye bağırınca Hayrettin fenomeni sakinleştirmek zorunda kaldı.